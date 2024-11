Ilrestodelcarlino.it - Pizzigotti nel mirino. L’interrogazione di FdI: "La scuola non è sicura"

Ha lasciato strascichi l’ultima seduta di consiglio comunale svoltasi a fine ottobre. A seguito dell’interpellanza a risposta orale presentata dal consigliere in quota Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi sulla riqualificazione del plesso scolastico Albertazzi –, ora il gruppo ha annunciato di aver "deciso di proseguire il sindacato ispettivo sulla struttura perché le risposte avute in consiglio comunale non ci sono sembrate politicamente esaustive", si legge all’esordio della dichiarazione congiunta di Brogi e del consigliere metropolitano di Bologna Nicolas Vacchi. "Molti cittadini – proseguono –, ci segnalano che in diversi punti della struttura dal lato della pineta si nota quello che sembrerebbe il distacco di porzioni di intonaco nelle pareti verticali e vari punti dove sembra si siano rovinati interi pezzi del bordo del cornicione".