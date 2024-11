Ilrestodelcarlino.it - Ospedale di Fermo, nasce il laboratorio per la realizzazione di farmaci antitumorali

, 13 novembre 2024 – Sceglie uno spazio tutto nuovo il direttore generale dell’Ast, Roberto Grinta, per annunciare la nascita di un servizio dell’che è in realtà un sogno che si avvera: l’avvio delper lainterna deichemioterapici antiblastici. Il locale nuovo è la stanza principale della centrale operativa territoriale che si sta allestendo, usato oggi per raccontare che due giorni fa l’ha iniziato l’attività di preparazione deiutili al reparto di oncologia, “è un giorno importante, assicura Grinta, è un’attività che era necessaria in questo territorio da più di 10 anni, abbiamo una struttura che ci garantisce la qualità del prodotto e dà la possibilità agli operatori di produrrechemioterapici con la massima sicurezza”.