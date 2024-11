Impresaitaliana.net - Noi Genitori di Tutti, Marzia Caccioppoli: “Conosciamo il dolore e sosteniamo anche le famiglie dei piccoli guerrieri”

: “La forza di fare ciò che faccio la trovo dal senso forte di giustizia e di rivalsa per quello che mi è accaduto, per far si che i sorrisi dei bambini non vengano mai spezzati”Napoli. «La nostra associazione nasce nel dicembre 2013, Antonio si un anno prima. Abbiamo deciso di fondare insieme ad altre madri questa realtà proprio per sostenere e supportare iche, vivendo il nostro stesso dramma, telefonicamente ci cercavano per trovare la forza. Questo abbiamo fatto e continuiamo a fare, sono attaccata a questi principi e valori che non cambiano a differenza di quello che c’è in giro perché noi siamo comunque il cuore pulsante di quello che è stato la terra dei fuochi».Parole struggenti che colpiscono al cuore quelle di, presidente dell’associazione Noidiche da anni si batte sul territorio e dalla Campania porta sostegno aidi tutta Italia.