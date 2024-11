Panorama.it - Mastro Tortello lancia la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd

Leggi su Panorama.it

, il brand milanese nato nel 2021 e specializzato nella pasta fresca artigianale con ripieni gourmet 100% italiani, hato unadisucon l’obiettivo di raccogliere 1,2 milioni di euro. I fondi sosterranno l’apertura di almeno due nuovi locali in aree ad alta frequentazione, come centri commerciali e vie trafficate, e la creazione di un’unità produttiva centralizzata. Quest’ultima sarà fondamentale per incrementare l’efficienza e preservare la qualità della produzione artigianale del marchio.L’impresa si distingue per un format che coniuga innovazione e tradizione, ispirandosi ai celebri “Plin” piemontesi, tipici della metà dell’Ottocento, così chiamati per il “pizzico” dato alla pasta per sigillare il ripieno in una sfoglia sottile.