Ladri al Circolo di Canegrate | indagano i carabinieri

(Milano), 13 gennaio 2024 - Itornano a colpire bar e ristoranti della zona. Questa volta è stato preso di mira ilBell’Unione di via Volontari della Libertà, un popolare punto di ritrovo per gli anziani del paese. Ignoti si sono introdotti nei locali senza causare danni agli infissi, riuscendo a rubare circa 100 euro in contanti. Non contenti, hanno poi forzato un’auto parcheggiata nel cortile residenziale vicino, riuscendo ad aprirla prima di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei. In passato ilnese aveva già subito la visita deiin diverse occasioni.