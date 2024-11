Lanazione.it - La serata delle podiste fiorentine

Firenze, 13 novembre 2024 – L'incontro "Le Signore della Corsa”, organizzato da Laura Labardi, ha celebrato l’unione tra sport e amicizia, in unadedicata alle. È stata un’occasione per sottolineare il valore della condivisione nello sport, dove la competizione cede il passo alla solidarietà, trasformando le avversarie in amiche. LaLa partecipazione è stata ampia, con rappresentanti di numerose squadre podistiche. Da "Il Ponte Scandicci," erano presenti atlete come Marlene Rodriguez e Serena Martini, insieme a figure di altre società, tra cui "La Nave," "Crall INPS," "Prosport," e molte altre. La fotografa Anna Maria Gallorini, della ETS "Regalami un Sorriso," ha catturato i momenti più significativi della, contribuendo con le sue immagini a sostenere lo scopo benefico dell'evento.