Metropolitanmagazine.it - La Juve in crisi, punta tutto su David Hancko

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo Gleison Bremer, laha perso anche Juan Cabal e ora tornare sul mercato è un must per la società torinese. Anche per Cabal si parla dalla Colombia di un interessamento dei legamenti del ginocchio, un problema che terrebbe l’ex Verona fuori dai giochi fino al termine della stagione privando Thiago Motta di un jolly prezioso e lasciando laai minimi termini in difesa. C’era già l’obiettivo di prendere un difensore centrale a gennaio, ora Cristiano Giuntolial doppio affare per rimpolpare il reparto. Contatti e sondaggi già partiti, con Milan Skriniar come primo nome emerso: l’ex Inter è ai margini del PSG e può essere liberato dai parigini Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, lantusdel Feyenoord per l’estate del 2025, ma ora valuta la possibilità di anticipare l’investimento a gennaio.