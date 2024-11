Gaeta.it - Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Vannacci: le ripercussioni della sanzione militare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Tar delha recentemente emesso una sentenza riguardante il generale Roberto, sospeso dalla sua posizione per undici mesi a causapubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario“. Questa decisione ha attirato l’attenzione non solo per le implicazioni disciplinari sul, ma anche per le questioni fondamentali legate alla libertà di espressione all’interno delle forze armate italiane.Dettaglisentenza del TarIl Tar ha rigettato ilpresentato dall’avvocato Giorgio Carta, difensore di. La motivazione del Collegio giudicante si è basata principalmente sulla considerazione che il libro del generale rappresenta un intervento di natura politica. Questa valutazione ha fornito le basi per giustificare lainflitta dall’amministrazione