Gaeta.it - Eurochocolate 2023: la festa del cioccolato torna a Perugia con dieci giorni di delizie

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In arrivo la trentesima edizione di, una manizione iconica dedicata alche si svolgerà ada venerdì 15 a domenica 24 novembre. La manizione si preannuncia ricca di eventi e attività per tutti gli amanti del, sotto il tema “Sulla bocca di tutti”. La città umbra diventa, come ogni anno, il palcoscenico ideale per un festival che celebra il prodotto simbolo di dolcezza e passione culinaria.: un’attrazione internazionalenon è solo una manizione, è un vero e proprio Festival Internazionale del, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per appassionati e turisti. Attrattive uniche e un’atmosfera festosa caratterizzano l’evento, che si distingue grazie a una ricca programmazione rivolta a un pubblico vasto.