Ilfattoquotidiano.it - Emma Marrone, Alfa e tutti quelli che giustamente si fermano e saltano giù luna park della musica per un po’

Gli artisti si sa, sono soprattutto esseri umani e non macchine da soldi. Almeno questo dovrebbe essere nelle intenzioni e dovrebbe essere la regola aurea nel mondoe non solo. Lo ha spiegato molto bene Robbie Williams, parlando del suo choc quando ha appreso la notiziatragica morte di Liam Payne, precipitato dal terzo piano del suo hotel di Buenos Aires. “in questo pianeta siamo diversi, – ha dichiarato l’ex Take That – abbiamo subito traumi, stiamo lottando per venire a patti con la nostra infanzia o stiamo lottando per venire a patti con il nostro posto nel mondo e sì, è molto difficile. Se questo discorso lo trasferisco al mondo dell’intrattenimento entriamo in una zona grigia e difficile. Perché è complicato mettere le cose a posto per prendersi cura delle persone in modo adeguato”.