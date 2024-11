Secoloditalia.it - Ecco quando Pd & co tifavano per le ingerenze estere: il promemoria nelle parole di Mattarella su Musk

Una data precisa: il 7 ottobre 2022. Nella risposta a Elonsulla questione dei giudici politicizzati, Sergioha citato se stesso, dando un’indicazione puntuale sul precedente in cui si trovò a dover sottolineare che l’Italia “sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione”. In quel giorno il capo dello Stato intervenne a seguito di un’intervista del ministro francese Laurence Boone, che dalle colonne di Repubblica annunciava che Parigi avrebbe “vigilato sul rispetto dei diritti e delle libertà” da parte del nascente governo Meloni. Soffermarsi oggi su quel caso evocato daè interessante perché conferma la strumentalità del gran polverone sollevato dalla sinistra, Pd in testa, intorno al caso: la sinistra che oggi urla all’attentato alla sovranità nazionale per ledi un – per quanto influente – privato cittadino straniero (è stato indicato nella notte da Trump per un ruolo nella sua amministrazione, che però entrerà in carica solo a gennaio), allora apparve piuttosto distratta nei confronti della dichiarata volontà del ministro di un governo in carica di esercitare una tutela su Palazzo Chigi.