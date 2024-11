Sport.quotidiano.net - Coppa Italia L’Urbania chiede strada a Osimo

Oggi nei dilettanti alcune delle compagini di Eccellenza e Promozione scendono in campo per la. Eccellenza. Si giocano le due gare di ritorno delle semifinali in una è impegnata. Il programma. Osimana-Urbania. "Gara importantissima per noi – dice il patron delJacopo Sansuini – perché ci permetterebbe di arrivare alla finale che sarebbe qualcosa di storico, ci proviamo, all’andata abbiamo buttato via una partita nella quale eravamo in vantaggio per due reti e poi abbiamo perso. Ci vorrà una gara quasi perfetta per vincere ad, ma sono sicuro che possiamo farcela, la nostra squadra è forte, può benissimo andare al Diana e passare alla finale. Ci spero, i nostri ragazzi sono galvanizzati dalla vittoria con l’Urbino". All’andata Urbania-Osimana era finita 2-3.