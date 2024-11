Lanazione.it - Cascina: "Super-Noi", il potere educativo del fumetto

13 novembre 2024- Il Circolo Primavera San Prospero e l’associazione Alipes presentano i prossimi appuntamenti del progetto-Noi: Il Circolo deieroi e delleeroine", dedicato ai giovani appassionati di fumetti, storie e giochi. Gli incontri si terranno presso il circolo ARCI, in via Tosco Romagnola 1579, nei pomeriggi di mercoledì 20 e 27 novembre e 4 e 11 dicembre 2024, dalle 17.00 alle 18.45. Nato nel 2022 grazie alla collaborazione con il Comune e la Biblioteca Comunale di, "-Noi" è cresciuto nel tempo coinvolgendo oltre 500 ragazzi e ragazze in esperienze di socializzazione e apprendimento grazie al linguaggio del, un mezzo espressivo molto amato dalle nuove generazioni. Solo nell’ultima edizione alla Biblioteca Comunale, 75 ragazzi e ragazze hanno partecipato con entusiasmo, ricevendo un attestato come “giovani artisti” da parte del sindaco e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, in una vivace “cerimonia" che ha celebrato il loro talento e impegno creativo.