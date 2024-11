Secoloditalia.it - Cani, dog sitter nella bufera: bassotto restituito in un’urna e la morte improvvisa del retriver della deputata FdI. E non solo (video)

Sos, dal randagio ustionato con olio bollente a Salerno, alla dogsotto accusa per una serie di morti sospette (e non): fioccano le denunce per il misterioso decesso di un, cremato a insaputaproprietaria ein cenere dentro. E la finedel goldendi FdI che non si dà pace e annuncia di voler andare fino in fondo.Sose dogsotto accusa: una ferocia senza fineLa cronaca purtroppo rilancia un inquietante recrudescenza di un fenomeno che quotidianamente sconcerta la sensibilità dell’opinione pubblica e alza l’asticella dell’orrore agito sugli animali in spregio di qualunque sensibilità umana prima ancora che animalista. Le ultime due storie che giornali e siti rimandano in tutta la loro sconvolgente crudezza investono – seppur con esiti diversi ahinoi – le vite disfortunati: il primo, è un randagio che a Salerno è rimasto ustionato dopo che qualcuno ha pensato di buttargli addosso dell’olio bollente, nonostante il cagnetto fosse conosciuto e ben voluto dalla comunità locale, che da tempo lo vedeva stazionare nei pressi del locale Terminal Bus, dove aveva conquistato l’affetto dei viaggiatori.