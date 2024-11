Quifinanza.it - Bonus nido aumentato ed esteso, fino a 3.600 euro con le nuove modifiche in Manovra

Leggi su Quifinanza.it

Il Governo ha leggermente modificato alcuni dettagli degli importi e dei requisiti di accesso del, una misura che permette a tutte le famiglie con figli piccoli di ottenere uno sconto sulla retta dell’asilo. Ilnon conterà più per il calcolo dell’Isee della famiglia e non sarà più necessario avere un secondo figlio a carico con meno di 10 anni per avervi accesso.Rimangono invariate le entità degli importi, massimo 3.600, che continueranno a dipendere dalle fasce di reddito in cui ricade la famiglia che lo richiede. Si può presentare domanda per questoentro la fine dell’anno.Cosa cambia nelper il 2025Il Governo ha apportato inalcuni piccoli cambiamenti al, che permette alle famiglie di ottenere uno sconto sulle rette dell’asiloin base al proprio reddito.