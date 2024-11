Belgio-Italia Cambiaso | Tutti i giocatori devono fare più cose in campo

Leggi su Sportface.it

“Sto migliorando con il tempo la capacità di vedere prima il gioco è una cosa che mi viene naturale”. Lo ha detto Andreain conferenza stampa alla vigilia di, primo dei due match point che valgono la qualificazione ai quarti di Nations League. La duttilità è una qualità indiscutibile dello juventino: “piùin, è il calcio di oggi che lo chiede. Io cerco di rendermi utile per quel che serve alla squadra e in funzione degli avversari, non ho un ruolo preferito. Ovvio che ho caratteristiche diverse in base alla posizione, a sinistra sto più sulla linea, mentre a destra entro più dentro il. Ma cerco solo di rendermi utile”. Non è una partita qualunque, visto che si gioca a Bruxelles: “Onoreremo la memoria delle vittime dell’Heysel, cercheremo di vincere questa partita”.