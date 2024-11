Volley Challenge Cup femminile 2025 | Roma batte 3-0 Bucarest e approda agli ottavi

Leggi su Sportface.it

di finale raggiunti da, che ha sconfittocon il punteggio di 3-0 (25-19, 25-17, 25-18) nella gara di ritorno dei sedicesimi della CevCup 2024/di. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, in virtù del netto successo per 3-0 nella gara di andata, si sono assicurate il passaggio del turno già dopo i primi due set. Hanno però voluto completare l’opera alla Sala Polivalent? Rapid die hanno battuto le vicecampionesse dinia, guidate da coach Kristian Michailov, incapaci di sfruttare il tifo del proprio pubblico per ribaltare la situazione. A proseguire l’avventura in Europa è dunque, che attende di scoprire la sua prossima avversaria., STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATECup3-0SportFace.