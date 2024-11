Gaeta.it - Umbria: le sfide politiche e strategiche in vista delle elezioni regionali

Nell'attesa di un'importante tornata elettorale in, le dinamichesi fanno sempre più interessanti. Franco Zaffini, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e Privato, ha condiviso la sua visione sul futuro della regione, evidenziando le differenze tra il centrodestra e il centrosinistra riguardo a temi cruciali come la gestione dei rifiuti, il supporto alle imprese e la sanità. Le sue dichiarazioni, riportate all'Adnkronos, offrono uno spaccatostrategie in campo per il prossimo mandato.Gestione dei rifiuti: centrodestra contro centrosinistraFranco Zaffini ha attaccato la candidata del centrosinistra, Stefania Proietti, ricordando la sua posizione ambivalente sulla realizzazione di un termovalorizzatore.