Gaeta.it - Tesori del Giubileo: La storia e la meteorologia dei Musei Vaticani si preparano a ricevere pellegrini

Facebook WhatsAppTwitter Isi apprestano a ospitare un numero crescente di visitatori in vista del2025. Con un afflusso previsto dida ogni angolo del mondo, le preziose collezioni pontificie, che custodiscono ricche testimonianze storiche e religiose, offrono l’occasione per approfondire non solo ladell’arte ma anche l’importanza spirituale di questi reperti. Il Direttore Barbara Jatta sottolinea l’importanza di rendere ogni visita un’esperienza unica e memore.Il ruolo deinella fede e nell’arteIospitano oltre 200mila opere d’arte, molte delle quali risalgono a diverse epoche storiche e culturali. Questo immenso patrimonio è visibile lungo un percorso di sette chilometri, dove i visitatori possono ammirare tutto, dall’arte egizia alle opere contemporanee.