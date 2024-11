Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift è nella sua festive era: il tailleur Versace perfetto per l’inverno (e Donatella commenta il suo outfit)

sembra proprio aver abbracciato la sua fase “luxury” per le giornate di sport, trasformando anche una partita di football in un evento di stile. Domenica 10 novembre, mentre i Kansas City Chiefs del suo fidanzato Travis Kelce affrontavano i Denver Broncos,ha rubato la scena ad Arrowhead Stadium con un audacefirmato, reinterpretando il classicocon un tocco festoso e accattivante.indossa unfestivo firmatoalla partita dei ChiefsLa cantante di Cruel Summer ha optato per un look audace e grintoso, indossando una quadri rosso e nero diper dare un tocco invernale al guardaroba da ufficio. Il completo, composto da una minigonna e una giacca a quadretti, ha attirato l’attenzione per il suo mix di eleganza e vivacità.