Rinnovata piazza della scienza all'Università di Milano-Bicocca: un passo verso la sostenibilità

Facebook WhatsAppTwitter L’Università diha inaugurato la, uno spazio che punta a favorire la biodiversità e mitigare l’inquinamento atmosferico. Con l’obiettivo di creare un ambiente migliore per studenti e cittadini, il progetto è stato presentato alla presenza di importanti esponenti istituzionali, tra cui la rettrice Giovanna Iannantuoni e il presidenteRegione Lombardia Attilio Fontana.Un nuovo spazio per la biodiversità e laLa nuovaemerge come un’area progettata per favorire la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria. Impiegando spazi verdi strategicamente disposti, il progetto si propone di ridurre le isole di calore urbane. La scelta di includere fiori che fioriscono in diversi periodi dell’anno servirà ad attrarre insetti impollinatori cruciali per l’ecosistema locale.