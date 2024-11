Scuolalink.it - Puntualità nei pagamenti degli stipendi dei supplenti brevi: arriva l’impegno del ministro Valditara

Lae la regolarità neiemolumenti per iè una delle priorità evidenziate dalla VII Commissione Cultura del Senato, che ha incluso questa misura nel parere favorevole sul DL Semplificazioni. Il disegno di legge, destinato a introdurre novità per il settore scolastico, mira a risolvere le criticità attuali, tra cui i ritardi neiper itemporanei. Assicurare un pagamento mensile costante a questi docenti è essenziale per eliminare situazioni di disagio economico che colpiscono i lavoratori più vulnerabili del sistema scolastico. Semplificazione delle procedure di pagamentodeiLa richiesta di una maggiore efficienza neideisi inserisce in un quadro di semplificazione amministrativa promosso dal Governo.