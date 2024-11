Lanazione.it - Prato, il dramma sfruttamento sul lavoro. “Fenomeno complesso. Ora agire sulle leggi”

, 12 novembre 2024 – Presidente Chiara Gribaudo, è fondamentale la presenza della Commissione d’inchiesta sulloprecario in questo momento a. «Abbiamo deciso di svolgere questa missione aperché le informazioni in nostro possesso e, come sollecitato dalle amministrazioni del territorio, evidenziavano forti criticità sia per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi disia lo stato di irregolarità di molte lavoratrici e lavoratori. Ritengo sia giusto che le istituzioni siano unite e a tutti i livelli provino a fare di tutto per debellare questa situazione». I sindaci hanno espresso forte preoccupazione. Il territorio va rassicurato con atti concreti. E con obiettivi condivisi, senza polemiche di parte. «Condivido totalmente, ed è il motivo per cui unanimemente in commissione abbiamo deciso questa prima visita conoscitiva di audizione con e tra le parti che possono o devono svolgere una funzione territoriale.