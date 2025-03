Quotidiano.net - Uccisa e messa nel trolley. Vent’anni all’ex fidanzato. Il padre: non c’è giustizia

"Grazie per il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie Italia. A quanto pare per avereoccorre essere nati in Italia. Per gli stranieri lanon esiste. In Italia ogni donna deve sapere che non è sicura. Ogni uomo violento sa che può uscire, uccidere e tornare libero dopo sei, sette, otto anni. Purtroppo lain Italia non esiste". Dopo la lettura della sentenza della Corte d’Assise di Mantova, esplode tutta la rabbia dolorosa, aspra, di Oleksandr Malaiko, ildi Yana. È caduta l’aggravante della premeditazione. Non è stato ergastolo come aveva richiesto il pubblico ministero Lucia Lombardo. Dumitru Stratan, moldavo, 36 anni, è stato condannato adi reclusione per l’omicidio volontario dell’ex fidanzata Yana Malaiko, 23enne ucraina, e occultamento del suo cadavere.