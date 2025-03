Ilrestodelcarlino.it - Il consiglio di Ivan: "Ho detto a Klinsmann dove buttarsi sul rigore"

"Secondo me la tira a destra". Sabato pomeriggio, Orogel Stadium Dino Manuzzi, la sfida di serie B tra Cesena e Salernitana è sullo 0-0 a dieci minuti dalla fine. L’arbitro Francesco Cosso assegna unai campani. Il portiere del Cesena Jonathan, figlio di Jurgen, indimenticato bomber dell’Inter, prima del fischio del direttore di gara si fa dare il pallone da uno dei raccattapalle bianconeri,, e gli chiede, in italiano: "la mette secondo te?". "E’ un destro, penso che incroci, te la tira a destra", gli risponde, 12enne di Bellaria, cresciuto nei biancazzurri locali da quest’anno centrocampista del Cesena Under 12.concorda, si butta a destra e para il tiro di Cerri. Poi il Cesena segna due gol e vince. A fine partita il portiere si ricorda dell’aiuto del ragazzino, e gli regala la maglia numero 33.