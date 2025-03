Ilrestodelcarlino.it - Stelle e pianeti, sei ragazzi del Muratori campioni di Astronomia

E’ stato un importante traguardo per la scuola media "" di Vignola, che con sei studenti ha staccato il biglietto per una competizione interregionale di. Presto, poi – il 18 marzo per l’esattezza – si scoprirà se qualcuno di loro potrà avere accesso alla finale nazionale. A fare il punto di questa esperienza è Maurizia Brandalise, tra le docenti che hanno seguito tale progetto. Brandalise ha spiegato: "Incentivare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e dell’e dell’astrofisica in particolare, sono gli obiettivi della XXIII edizione del Campionato italiano dibandito e promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzato dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto nazionale di Astrofisica. Tali obiettivi hanno convinto noi docenti ad aderire per il quarto anno consecutivo con ben 163 candidati delle sezioni A, B, E, G, H, M ed N delle "".