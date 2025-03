Quotidiano.net - La mossa di Leonardo. Alleanza Italia-Turchia: "Costruiremo nuovi droni"

È un mercato che, in Europa, potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni e che sta diventando sempre più strategico. Per questo il memorandum di intesa firmato ieri frae Baykar, azienda turca leader nella produzione di, potrebbe avere un impatto non solo economico ma anche geopolitico, alla luce degli ultimi sviluppi relativi ai progetti per implementare la difesa europea. L’accordo, che porterà entro i prossimi tre mesi a una joint venture paritetica fra i due gruppi, è stato presentato presso la sala stampa estera dall’amministratore delegato della multinazionalena, Roberto Cingolani, e da Selçuk Bayraktar, presidente e Cto di Baykar. L’obiettivo è quello di arrivare a una produzione congiunta di, inclusi modelli avanzati come l’Akinci da sei tonnellate, capace di trasportare carichi offensivi fino a una tonnellata, e il TB2, un drone più leggero di tipo suicida.