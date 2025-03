Ilrestodelcarlino.it - Primo appuntamento stasera con : "Note di libertà"

Tante le iniziative in arrivo a Sassuolo per la festa della donna. Ildel programma organizzato a Sassuolo per celebrare la "Giornata Internazionale della Donna" è andato in scena sabato scorso, 1 marzo, con la presentazione di "Testarde. Storie di atlete italiane dimenticate"; ma le occasioni per riflettere sulla parità di genere e celebrare la Giornata proseguiranno sino a fine mese. Questa sera a partire dalle ore 20,30 presso l’Auditorium Bertoli: "di", piccole storie disobbedienti. Con Gypsinduo e Isabella Dapinguente. A cura del Circolo culturale Artemisia.