Menopausa la terapia di Condemi premiata a livello internazionale

Unaurbinate per la: il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Urbino Leoneha ottenuto il premio “Miglior prodotto innovativo dell’anno“ ai Menopause in Aesthetics Awards 2025. Tra dieci finalisti, la“Ossigeno Acido Ialuronico“, ideata danel 2018 ha vinto per la sua efficacia e originalità nel trattamento dei sintomi della. "Attualmente questo sistema terapeutico – spiega– è proposto in Italia ma anche in Giappone e Stati Uniti, fino ai paesi arabi, confermando il suo successo e la sua validità a. Inoltre ho scelto di affidare la produzione dellaad un’azienda italiana, nonostante le numerose richieste pervenute da ditte straniere, sottolineando l’importanza e l’impegno nel valorizzare l’eccellenza italiana nel settore medico".