Università e Strade Bianche Tempo di ’Sfide di polvere e parità’ Nibali | Qui uno scenario epico

Differenze e discriminazioni di genere dello sport sono state il tema dell’incontrodie parità: il ciclismo che cambia’, andato in scena ieri nell’aula magna del rettorato dell’degli Studi. A poche ore dal via dellaedizione 2025 si sono confrontati sul tema, davanti ad un pubblico numeroso e attento, Dalia Muccioli, già campionessa italiana di ciclismo su strada, Moreno Moser, unico italiano a vincere le, Vincenzo, pluricampione italiano, vincitore di Giro d’Italia e Tour de France, Alessandra Cappellotto, prima italiana a vincere un campionato del mondo di ciclismo. "Tornare a Siena – dice Muccioli – è sempre un grandissimo piacere. Ho corso nel 2017 e ricordo benissimo ogni momento di quella giornata e di quella gara. Stavolta mi godrò la gara sia maschile che femminile e non vedo l’ora".