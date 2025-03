Ilgiorno.it - Infrastrutture, aiuti per 80 milioni: "Abbiamo ben chiare le priorità"

Leggi su Ilgiorno.it

Si sono svolti ieri, nella Sala dei Comuni della Provincia, gli “Stati generali dellein provincia di Lodi”, momento di confronto sullo sviluppo delle opere nel territorio con gli enti locali e gli addetti ai lavori. A coordinare il tavolo è stato l’assessore regionale Claudia Maria Terzi. Sono intervenuti anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi e in videocollegamento il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "La Lombardia – è stato ribadito – per lein provincia di Lodi ha investito negli ultimi anni oltre 80di euro. Hanno consentito di sbloccare una serie di opere strategiche". "Per il Lodigiano il nostro impegno prosegue con grande determinazione – ha commentato il governatore Fontana – avendo benleda perseguire".