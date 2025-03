Ilrestodelcarlino.it - Pestarono un connazionale, in tre rinviati a giudizio

Lo hanno colpito ripetutamente in modo violento, utilizzando anche un cacciavite e facendogli perdere tre denti a causa dei colpi ricevuti. La maxi rissa di cui stiamo parlando è avvenuta ad aprile del 2023 a Sassuolo e ieri i tre aggressori sono staticon l’accusa di lesioni aggravate dall’aver causato alla vittima ferite permanenti e dall’uso di un’arma. A rischiare una condanna importante sono tre giovani di origine marocchina di 29, 26 e 27 anni, di cui uno ad oggi irreperibile. Non è chiaro il motivo della violenta lite: secondo le indagini, però, i tre si accanirono sulla vittima, undi 26 anni residente a Serramazzoni picchiandolo prima con calci e pugni e poi ferendolo seriamente con un cacciavite, tanto da causargli lesioni per 21 giorni di prognosi.