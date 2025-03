Ilrestodelcarlino.it - Film su Messina Denaro, all’incontro la Bindi

‘Iddu e. noi altri’. Matteo, perché di mafia bisogna parlare ancora. L’appuntamento è giovedì 13 al Cinema Gabbiano. Iddu è lui, Matteo! E "Iddu. L’ultimo padrino" prenderà vita nell’omonimoche narra la storia della caccia al boss mafioso, dal 1993 nella top ten dei latitanti più ricercati del mondo. Un’indagine lungo la pista dei "pizzini" e che obbliga un vecchio politico appena uscito dal carcere, indebitato e tenuto sotto scacco dai servizi segreti, a mettersi in contatto per tendergli una trappola. Alle 19 sarà ospite in sala il regista Antonio Piazza, l’attore Giuseppe Tantillo e in video collegamento Rosy, già presidente della Commissione parlamentare antimafia e alle 20.15 ci sarà la proiezione del, a cui farà seguito il dialogo in sala con regista ed attore.