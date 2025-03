Ilrestodelcarlino.it - Umilia e picchia la compagna. Uomo condannato a due anni

Iniziò nel 2003 come una grande storia d’amore. Poi in casa esplose la conflittualità, acuita anche dal fatto che l’, dal 2009, ebbe difficoltà economiche per un’estorsione da lui subita e che confluì anche nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’. Lei lo denunciò per maltrattamenti durati per dodici, dal 2010 al marzo 2022: un reato per il quale il giudice Luigi Tirone lo ha riconosciuto responsabile all’esito del processo di primo grado e martedì lo haa 2con le attenuanti generiche e senza pena sospesa e al risarcimento in sede civile. Il pubblico ministero aveva chiesto 3e 3 mesi. La donna si è costituita parte civile affidandosi agli avvocati GiovTarquini e Cecilia Turazza. Secondo la ricostruzione accusatoria, lui avrebbe iniziato ad aggredirla verbalmente.