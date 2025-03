Bergamonews.it - Omaggio a Lucio Battisti, street food e pizzoccheri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La musica dial Teatro Don Luigi Palazzolo a, “Rolling TruckFestival” al Piazzale Goisis, la sagra deie degli sciatt al Piazzale degli Alpini, il festival della polenta taragna a Palazzago, spettacoli, musica live, la proiezione del film “Tatami” al Cinema del Borgo ae molto altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 7 marzo.Ecco gli appuntamenti.Sino a domenica 9 marzo alla Fiera ditorna “Creattiva”, la fiera delle arti manuali targata Promoberg , evento aperto al pubblico nel quale più di 300 aziende incontrano migliaia di hobbiste e hobbisti.Gli espositori, che provengono da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero, promuovono le numerose tecniche per dare forma alla creatività tramite centinaia di corsi e dimostrazioni; commercializzano inoltre tutti i prodotti necessari per la realizzazione di tantissime idee creative: schemi, kit e semilavorati la fanno da padroni.