Quotidiano.net - Children’s Book Fair. Quanti libri all’ombra delle Due Torri

Leggi su Quotidiano.net

di Benedetta CucciE’ dal 1964 che Bologna diventa, ogni primavera, la capitale mondiale del libro per bambini e ragazzi. Sarà così anche nel 2025, dal 31 marzo al 3 aprile, quando sotto le Dueconvergeranno da ogni dove, scrittori, editori, illustratori, celebrità e tantissimi giovani artisti per la 62ª edizione della Bologna. In una manciata di giorni avviene di tutto, dentro la fiera che ospita la kermesse e fuori, nei palazzi, nei musei, nelle associazioni che ospitano i tantissimi eventi di ’Boom. Crescere nei’, 40 mostre, 150 appuntamenti tra laboratori, incontri ed eventi, con più di 100 autrici e autori coinvolti dal 27 marzo. Se volete entrare in questo mondo di parole e disegni che rappresenta anche una grande opportunità di lavoro e un’enorme fetta dei lettori italiani, fate un salto a Bologna per conoscere gli autori e i loro nuoviche vengono presentati.