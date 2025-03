Quotidiano.net - Delitto Saman, il processo. Il racconto del fratello:: "Presa per il collo dallo zio"

Si era detto che avrebbe riaperto i giochi e sarà così. IldiAbbas testimonia in aula in appello a Bologna e ribadisce: "Ho visto mio zio che prendeva almia sorella, era tra la seconda e la terza serra". La sua testimonianza, già faticosa e fatta di monosillabi, con molti ‘non ricordo’, risposte quasi sussurrate, lunghe pause, si svolge tutta dietro un paravento (lui sta accusando i familiari, oltre il fatto che non vede i genitori da quattro anni) e si fa ancora più difficile quando si entra nel vivo e lui deve ricordare gli ultimi attimi di vita della sorella, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia). Per l’omicidio sono stati condannati all’ergastolo i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e a 14 anni lo zio Danish Hasnain.