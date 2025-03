Lanazione.it - "Ognivolta" contro la violenza. L’associazione dei volontari nata dalla tragedia di Luca e Jan

"La morte non chiude la storia". Il monito di don Sirio Politi,originario di Capezzano Pianore, primo prete-operaio italiano, calza a pennello con la storia del’. Una realtàil 23 luglio nel 2012 dal cuore sempre volto alla speranza,volontà e dall’impegno dei familiari e degli amici diCeragioli, viareggino nato e vissuto in Darsena e Jan Hilmer, tedesco e residente a Lucca. I due dirigenti uccisi il 23 luglio del 2010 alla Gifas-Elettric da Paolo Iacconi, armato di pistola, la stessa con la quale in quel giorno sciagurato si è poi tolto la vita. Le due vittime hanno lasciato e trasmesso valori, comportamenti e scelte, in sostanza la storia, che sono all’origine della associazione. Valori etici e morali con cui i due dirigenti avevano vissuto fino alla loro terribile fine.