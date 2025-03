Quotidiano.net - Visita guidata tra introvabili rarità alla ’Kasa dei Libri’

Leggi su Quotidiano.net

Kasa dei Libri, Largo Aldo De Benedetti 4, all’interno di un condominio nel trendy quartiere Isola, Milano, anche i pavimenti sono fatti di pagine stampate, e ci sono coccodrilli con un libro in mano. Spazio per leggere, ascoltare, recitare, assaporare. Il padrone di casa, Andrea Kerbaker (scrittore e docente universitario), vi custodisce la sua Kollezione: 35.000 volumi, tra cui una poesia autografa di Salvatore Quasimodo, e le prime edizioni di James Bond e di Charles Dickens, e libri con illustrazioni originali di Pablo Picasso, Emilio Tadini o Marc Chagall, ma anche piatti originali disegnati da Jean Cocteau, e i dieci volumi della tiratura originale in francese dei ’Miserabili’, in dialogo con le opere più recenti autografate di Emmanuel Carrère e con i 70 tomi dell’opera omnia di Voltaire, stampata nel 1784 da Beaumarchais, e la prima, introvabile, edizione di ’Se questo è un uomo’, esordio di Primo Levi che fu respinto da Cesare Pavese e Natalia Ginzburg, e pubblicato in pochissime copie da un editore minore.