Ilgiorno.it - "Hydra ha una propria mafiosità". Così Fidanzati è finito in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

"L’associazione ha una”, derivante anche dalla partecipazione ad essa di soggetti dalla già accertata caratura mafiosa, ma soprattutto la manifesta all’esterno in modo autonomo, pur avvalendosi anche dell’assoggettamento già realizzato nel territorio lombardo, in passato, dalle singole mafie storiche, in quanto opera in modo distinto rispetto a queste ultime e mantiene, rispetto ad esse, unaautonomia". In sintesi: una mafia "nuova" o "atipica". Ecco la motivazione principale che ha spinto la Cassazione a respingere il ricorso presentato da Giuseppe, figlio del defunto boss palermitano dell’Arenella Gaetano, contro il provvedimento del Tribunale del Riesame che ha disposto per lui la misura cautelare delper associazione mafiosa. Il nome difigura tra gli indagati della maxi inchiestadella Dda, che ha ipotizzato un’alleanza in Lombardia tra esponenti di mafia, ’ndrangheta e camorra.