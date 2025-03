Quotidiano.net - 3Bee in campo per la divulgazione: "Ci rivolgeremo a scuole e aziende"

prosegue il suo percorso didell’importanza della biodiversità, promuovendo un approccio che mette al centro la dimensione umana, incoraggiando il coinvolgimento diretto delle persone. In occasione della Giornata Mondiale della Naturaha lanciato X Natura, la divisione interna di Nature Intelligence focalizzata sul monitoraggio e la gestione dei rischi e degli impatti ambientali. "continuerà a rafforzare la resilienza del territorio, promuovendo progetti di rigenerazione ambientale, come le Oasi della Biodiversità, e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini,e municipalità", afferma Niccolò Calandri, ceo di. "Al contempo – prosegue – , grazie all’esperienza acquisita in questi anni, abbiamo creato una divisione altamente specializzata nell’analisi di biodiversità e clima, che combina intelligenza artificiale, big data, remote sensing satellitare e sensori IoT".