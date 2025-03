Ilgiorno.it - Blitz dei ghisa tra gli abusivi: tre in manette

Ancora controlli al mercato del Giambellino. E ancorache si oppongono ai controlli delle forze dell’ordine e finiscono in, stavolta però senza ferire nessuno. Otto giorni fa, infatti, la reazione violenta di tre ambulanti irregolari in largo dei Gelsomini aveva comportato pesanti ripercussioni fisiche per due poliziotti e un, rispettivamente ricoverati in ospedale per frattura a setto nasale (30 giorni di prognosi), costola (15 giorni) e tibia e malleolo (80 giorni). Ieri mattina, i vigili guidati dal comandante Gianluca Mirabelli e i poliziotti del commissariato Lorenteggio si sono ripresentati nello stesso posto e alla stessa ora per contrastare l’smo commerciale: bloccati per resistenza a pubblico ufficiale un trentunenne romeno, un quarantacinquenne marocchino e un cinquantottenne egiziano; inoltre, sono stati notificati quindici ordini di allontanamento.