Ilgiorno.it - Dieci ettari di bosco in fumo. Si torna a parlare di un piromane

Potrebbe essere di natura dolosa il rogo che mercoledì sera è divampato nei boschi di Montemezzo, in località Montalto, sopra Sorico, costringendo a una maxi mobilitazione dei volontari antincendio e dei vigili del fuoco intervenuti con squadre da Dongo, Morbegno, Bellano e Menaggio. Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza in Alto lago e nella bassa Valtellina, ma fortunatamente avendo interessato delle zone impervie non si segnalano feriti o intossicati. Ad alimentarle l’erba secca dei prati in quota, ma anche il vento ha giocato un ruolo importante contribuendo a propagare l’incendio anche in alcuni boschi, alla fine nonostante l’intervento dei volontari che hanno creato anche delle linee tagliafuoco per cercare di arrestate l’avanzata sono stati una decina gliinteressati.