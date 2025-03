Lanazione.it - In Lazzerini quelle invisibili differenze

Difficoltà ad avere una diagnosi, maggiore impegno nel "mascheramento" rispetto all’altro sesso, probabilmente per un imprinting culturale: anche nella neurodivergenza - ovvero in chi ha un funzionamento "non standard" del sistema nervoso centrale (fra questi gli autistici, gli iperattivi, i plusdotati) - per le donne la vita è più dura rispetto a quella degli uomini. Se ne parlerà domani alle 15 alla bibliotecain un incontro organizzato dall’associazione Modi di Essere e da AltaMente Differente dal titolo "Donne neurodivergenti, la differenza invisibile e la fatica nascosta". Durante l’incontro – con cui Modi di Essere festeggia il primo anniversario - sono previsti interventi sia di divulgazione sia di testimonianza diretta e personale, con l’intento di promuovere il riconoscimento della differenza "invisibile" delle donne neurodivergenti.