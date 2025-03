Quotidiano.net - Letture musicate. E il firmacopie con Vale e Sara

di Anna MangiarottiAppuntamenti con i libri e le numerose presentazioni. Ecco un piccolo ’viaggio’ tra i vari appuntamenti dei prossimi giorni. Oggi, ore 17, a Pavia, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria, Strada Nuova 65, per il ’Ciclo Bianca Pitzorno’,, va in scena ’L’incredibile storia di Lavinia’ (Premio Andersen - Baia delle Favole 1986), versione scanzonata della fiaba tradizionale, con una piccola fiammiferaia che grazie alla magia si vendica della freddezza e delle prepotenze degli adulti, ma impara anche a sue spese a non inorgoglirsi troppo. Domani, a Milano, ore 15, alla Mondadori Duomo (angolo viale Mazzini),(ovveroDi Sturco entino Bisegna), tra i creator più famosi d’Italia (8 milioni di follower), incontrano il pubblico e firmano le copie del libro ’Missione Space Family’ (Mondadori Electa): nuove cinque incredibili missioni interstellari tra carlini ballerini, mostri giganti, rifiuti spaziali, panini con super segreti, draghi che si rifiutano di fare i draghi.