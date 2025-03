Ilgiorno.it - Tenta di investire i vigili. Sequestrata l’auto intestata a persona finta

CERVIGNANO D’ADDA (Lodi) È riuscito a fuggire l’uomo di origini nordafricane che ieri verso mezzogiorno ha creato attimi di paura in centro al paese. Durante un’attività di prevenzione e di controllo a campione, di quella che è ritenuta un’area di spaccio, gli agenti della polizia locale avevanoto di fermare l’uomo, alla guida di un’auto che risultava senza revisione. "Il ragazzo sembrava stesse rallentando, ma all’improvviso ha accelerato, neltivo digli agenti e colpendo il veicolo di pattuglia, per poi darsi alla fuga", ha raccontato il comandante dei, Costantino Gemelli. Da lì, ha inizio l’inseguimento in auto lungo tutta via Roma. L’uomo ha concluso la sua corsa posteggiando il veicolo in piazza del Municipio, "lasciato in sosta regolarmente tra gli atri mezzi, così da camuffarlo".