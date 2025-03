Ilrestodelcarlino.it - Coppia investita e uccisa in bici. La Procura chiede l’omicidio stradale

Investiti e uccisi mentre pedalavano uno vicino all’altra, laha chiesto il rinvio a giudizio per il 19enne di Cagli che travolse ladi sposi a Senigallia. Era la mattina del 13 agosto scorso quando Marco Torcianti, 47 anni, e la moglie Sara Ragni, 36 anni, entrambi di Polverigi, morirono lungo la statale Adriatica 16. Una Mazda guidata dal 19enne finì contro di loro. Morirono sul colpo. La, ciclisti amatoriali, era uscita di casa per una pedalata tranquilla e si trovava a bordo strada quando si ritrovò la vettura contro. Entrambi amavano lacletta, uno sport che condividevano nelle uscite insieme. Il 19enne rischia ora un processo per omicidioplurimo aggravato (per via della contestazione dell’infrazione). Il giovane è difeso dall’avvocato Chiara Gasparini.