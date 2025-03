Lanazione.it - Tra mezzi d’epoca e antiquariato . Per gli appassionati dei motori. Torna "Toscana auto collection"

A sei anni dall’ultima edizione pesciatina, svolta nel 2019, all’ex Mercato dei Fiori di via Amendola, sabato 22 e domenica 23 marzo,. Pescia, grazie all’associazione culturale Pinocchio 3000 e al patrocinio dell’amministrazione comunale, per due giorni tornerà a essere la capitale italiana deglidelle due e quattro ruote, con un evento che, tradizionalmente, richiama espositori da mezza Europa e tanti visitatori e collezionisti in cerca del pezzo originale per terminare il restauro o la manutenzione del veicolo utilizzato da giovane oppure appartenuto al babbo o al nonno. Negli spazi, subito andati esauriti, sarà possibile trovare ricambi e accessoriprestigiose, editoria specializzata, modellismo, abbigliamento in tema; e poi, i club e le scuderie, e tanto altro ancora.