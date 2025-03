Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra due auto a Fiorentino, padre e figlio finiscono all’ospedale di Stato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Probabilmente è stata una mancata precedenza mercoledì sera la causa di un brutto incidente in zona Pianacci. A scontrarsi duecon una delle due che è finita cappottata al centro della carreggiata. Per fortuna senza gravi conseguenze perche viaggiavano a bordo dell’. Un urto violento quello avvenuto intorno alle 20 in via Impietrata. Una Fiat Panta stava percorrendo la strada che daporta a Murata, mentre un’Audi stava uscendo dal parcheggio di un bar. Tanto violento èl’impatto che la Fiat Panta si è capovolta su se stessa. Subito soccorsi, il conducente della vettura e il passeggero sono stati trasportatidiper verificare le loro condizioni di salute. Per entrambi solo ferite lievi e una prognosi di sette giorni. Sul posto gli uomini della Polizia Civile hanno svolto tutti i rilievi del caso e anche per dirigere il traffico.