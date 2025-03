Lanazione.it - Cure oncologiche di eccellenza. Installati due macchinari innovativi

Leggi su Lanazione.it

L’ospedale Santa Maria Annunziata ha ricevuto il prestigioso "Bollino Azzurro", riconoscimento per l’dell’approccio multidisciplinare nella cura del tumore alla prostata. È arrivato ieri, quasi in concomitanza con la visita del presidente della Regione Eugenio Giani e del direttore della Asl Toscana Valerio Mari al reparto di radioterapia oncologica di recente rinnovato: grazie ai fondi del Pnrr, sono statidue nuovi acceleratori lineari di ultima generazione per garantire trattamenti rapidi, sicuri e precisi per tutti i pazienti. È stata acquisita anche una Tac dedicata oltre ad accessori e dispositivi per completare l’implementazione tecnologica: aumenta in questo modo l’efficacia dei trattamenti offerti riducendo contemporaneamente i rischi di possibile tossicità sui tessuti sani peritumorali.